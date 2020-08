Era Emmeline in Laguna Blu: oggi ha 55 anni ed è un vero schianto, fisico… [FOTO] (Di venerdì 28 agosto 2020) Le porte di Hollywood si spalancarono per Brooke Shields nel 1980 quando interpretò Emmeline, la protagonista del film Laguna Blu, al fianco di Christopher Atkins. Grazie alla sua bellezza, e alla fortuna di questo film cult, diventò una vera e propria icona, non solo di bellezza, ammirata da tutti. Il film è tratto dal romanzo “La Laguna azzurra” di Henry De Vere Stacpoole, in cui Emmeline e Richard si salvano da un naufragio e crescono su questa paradisiaca isola deserta, imparando a sopravvivere. Venne vietato ai minori di quattordici anni, l’età dell’attrice, a causa dei nudi nelle scene intime. Si scoprirà poi in tribunale, che per queste scene era stata usata una controfigura. Vediamo com’è oggi Brooke ... Leggi su velvetgossip

URSSettigommosi : poi oggi pomeriggio sul tardi, do le risposte corrette? ??domanda 7?? chi era emmeline pankhurst? -

Ultime Notizie dalla rete : Era Emmeline Stasera in TV: i film da non perdere di martedì 25 agosto 2020 MYmovies.it Case stregate a Roma, i fantasmi di Villa Stuart

Il complesso è situato sulla via Trionfale, circondato da uno splendido parco, nella Riserva Naturale di Monte Mario. Si tratta di una villa del ‘600, che fu ereditata dalla contessa Emmeline Stuart a ...

Laguna Blu Recensione

Fenomeno di culto all'indomani dell'uscita in sala, Laguna Blu è una love-story che sfiora il soft porno e che ha portato fama e fortuna a Brooke Shields e Christopher Atkins, innamorati su un'isola.

Il complesso è situato sulla via Trionfale, circondato da uno splendido parco, nella Riserva Naturale di Monte Mario. Si tratta di una villa del ‘600, che fu ereditata dalla contessa Emmeline Stuart a ...Fenomeno di culto all'indomani dell'uscita in sala, Laguna Blu è una love-story che sfiora il soft porno e che ha portato fama e fortuna a Brooke Shields e Christopher Atkins, innamorati su un'isola.