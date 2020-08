Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City under 23 (Di venerdì 28 agosto 2020) Enzo Maresca ritorna in panchina. Dopo la sua ultima avventura al West Ham come vice di Pellegrini nella stagione 2018-2019, l’ex centrocampista di Fiorentina e Juventus ha raggiunto un accordo con il Manchester City per allenare l’ under 23. Succede a Paul Harsley che aveva lasciato a giugno. IL COMUNICATO DEL Manchester City “Enzo Maresca è stato nominato manager del nostro Elite Development Squad in successione a Paul Harsley a seguito della scadenza del suo contratto. Il 40 enne italiano ha goduto di una carriera da giocatore di quasi 20 anni di grande successo, rappresentando una serie di club tra cui la Juventus, con la quale ha vinto sia la Serie a che la Supercoppa italiana, e il Siviglia, dove ... Leggi su sport.periodicodaily

