Emma Marrone, aggiornamento sulla sua malattia: “Sono morta e risorta” (Di venerdì 28 agosto 2020) Emma Marrone dà degli aggiornamenti sulla sua malattia Nel nuovo numero del magazine femminile Grazia è contenuta una lunga intervista ad Emma Marrone. La cantante salentina che al momento è impegnata con le selezioni di X Factor 2020 è tornata a parlare della sua malattia facendo degli importanti aggiornamenti ai lettori della rivista. Parlando col giornalista la 36enne ha confidato di essersi spaventata qualche giorno fa quando ha ricevuto la telefonata del medico. Inizialmente aveva sospettato che la il male era tornato ma per fortuna il dottore le ha dato una bella notizia: “In base agli ultimi esami sono definitivamente fuori dalla malattia“. A quel punto l’ex direttore artistico di Amici ha ... Leggi su kontrokultura

In un'intervista a Grazia, in edicola questa settimana, Emma Marrone racconta che quest'anno ha avuto paura tante volte. Il momento peggiore? "Quindici giorni fa, quando ha squillato il telefono ed er ...