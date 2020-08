Embargo all’Iran, e se si fermasse anche la vendita di armi agli alleati Usa? (Di venerdì 28 agosto 2020) Una legnata a Donald Trump. In piena convention repubblicana che si prende tutti i titoli sui giornali. E dunque la oscura. A dargliela è stato il presidente di turno del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, l’ambasciatore indonesiano Dian Triansyah Djani, che ha respinto – per mancanza di consenso interno - la richiesta dell’amministrazione Usa di ripristinare le sanzioni delle Nazioni Unite contro l’Iran.Quelle relative al suo programma nucleare, per intenderci, sospese dopo l’accordo multilaterale del 2015 e da cui gli Usa sono usciti nel maggio 2018. E che potrebbero essere reintrodotte, in caso di inadempienza iraniana, attraverso il Dispute Resolution Mechanism, meglio noto come sanction snapback. Insieme, conseguentemente, al rinnovo dell’Embargo sulle armi ... Leggi su huffingtonpost

