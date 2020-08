Elodie sorride con Marracash: il selfie su Instagram con il look al naturale (Di venerdì 28 agosto 2020) Elodie e Marracash finalmente insieme: la cantante e il rapper si sono riuniti trascorrendo delle magnifiche vacanze insieme, dopo mesi lontani per via degli impegni di entrambi. Sui loro profili Instagram sono spuntati video e foto dei momenti passati insieme di questa dolcissima fine estate. Non è ben noto dove i due performer siano, ma la presenza dei delfini e il bellissimo mare fa pensare alla meravigliosa Puglia, meta da sempre ambita da tantissime celebrità. D’altronde, Elodie era in vacanza con la famiglia in Salento fino alla scorsa settimana, perciò potrebbe essere probabile che Marracash l’abbia raggiunta. La foto che la cantante ha pubblicato sul suo profilo, ha spazzato via tutti i dubbi che si erano venuti a creare su questa magnifica coppia: ... Leggi su dilei

Elodie ha di recente fatto una rivelazione inattesa sui suoi ex fidanzati, scatenando una valanga di polemiche. A Il Corriere della Sera la splendida cantante, stasera tra i protagonisti di Battiti Li ...

Baby K, Irama, Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini, Elodie, Francesco Gabbani, Alberto Urso, Gabry Ponte, Fabrizio Moro, Anna Tatangelo, Shade, Random, Chadia Rodriguez e Federica Carta sul main stage ...

