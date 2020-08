Eliana Michelazzo vuole denunciare locali e mezzi di trasporto, parla il suo avvocato (Di venerdì 28 agosto 2020) Eliana Michelazzo positiva al Covid, proprio stamattina è stata ricoverata in ospedale per l’aggravarsi dei suoi sintomi. Tramite le Instagram Stories ha tranquillizzato gli estimatori mentre il suo legale, raggiunto dall’AdnKronos, ha svelato le loro intenzioni. Eliana Michelazzo pronta a denunciare locali e mezzi di trasporto, parla il suo avvocato A quanto pare, Eliana Michelazzo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

stanzaselvaggia : Covid, Eliana Michelazzo trasportata in ambulanza all’Umberto I: “Le condizioni si sono aggravate. - HuffPostItalia : Eliana Michelazzo: 'Sono positiva al covid. Al Billionaire gente ammassata, ci spruzzavano aria gelida' - fattoquotidiano : L’ultima testimonianza è di Eliana Michelazzo, ex manager di Pamela Prati [di Marco Franchi] #edicola #28agosto - infoitinterno : Eliana Michelazzo ricoverata d’urgenza per Covid-19 - Sanna79Angela : RT @_peppe540_: Eliana Michelazzo, come ti sei contagiata? -