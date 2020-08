“Eliana Michelazzo trasportata d’urgenza al policlinico Umberto I”. Aveva detto: “Al Billionaire ho avuto paura” (Di venerdì 28 agosto 2020) Eliana Michelazzo, 40 anni, è stata trasportata d’urgenza al policlinico Umberto I. Questo quanto riportato dall’Adnkronos: le sue condizioni si sarebbero aggravate. L’ex agente di Pamela Prati, nota per il “caso Mark Caltagirone” Aveva rilasciato un’intervista ieri sempre all’Adnkronos dove diceva di essere risultata positiva al Covid-19 dopo il ferragosto al Billionaire, il locale di Flavio Briatore in Sardegna. “Ho fatto un tampone al Forlanini il 23 agosto pomeriggio per sicurezza, appena sono rientrata dalla Costa Smeralda e il risultato è arrivato solo oggi, dopo ben 4 giorni e purtroppo sono positiva al Covid anche io“, ha detto Michelazzo. Che ha anche raccontato (e postato ... Leggi su ilfattoquotidiano

HuffPostItalia : Eliana Michelazzo: 'Sono positiva al covid. Al Billionaire gente ammassata, ci spruzzavano aria gelida' - fattoquotidiano : L’ultima testimonianza è di Eliana Michelazzo, ex manager di Pamela Prati [di Marco Franchi] #edicola #28agosto - Adnkronos : Eliana #Michelazzo d'urgenza al policlinico Umberto I - pBilleri : RT @stanzaselvaggia: Covid, Eliana Michelazzo trasportata in ambulanza all’Umberto I: “Le condizioni si sono aggravate. - maxsalvia : RT @stanzaselvaggia: Covid, Eliana Michelazzo trasportata in ambulanza all’Umberto I: “Le condizioni si sono aggravate. -

