Eliana Michelazzo ricoverata d’urgenza per Covid-19 (Di venerdì 28 agosto 2020) Eliana Michelazzo risultata positiva al coronavirus, è finita in ospedale al Policlinico Umberto I di Roma in grave condizioni. Per lei, come per tante altre persone, c’è di mezzo un Ferragosto trascorso al Billionaire in Costa Smeralda… Momenti di paura per Eliana Michelazzo. L’ex agente di Pamela Prati è stata portata d’urgenza in ospedale perché le le sue condizioni di salute di sono improvvisamente aggravate, dopo che qualcheArticolo completo: Eliana Michelazzo ricoverata d’urgenza per Covid-19 dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

