Eliana Michelazzo ricoverata d'urgenza per Covid-19 (Di venerdì 28 agosto 2020) Solo ieri ha annunciato di essere risultata positiva al coronavirus dopo la vacanza in Sardegna e ora Eliana Michelazzo è stata ricoverata d'urgenza all'Umberto I di Roma. Pare infatti che le ... Leggi su tgcom24.mediaset

stanzaselvaggia : Covid, Eliana Michelazzo trasportata in ambulanza all’Umberto I: “Le condizioni si sono aggravate. - HuffPostItalia : Eliana Michelazzo: 'Sono positiva al covid. Al Billionaire gente ammassata, ci spruzzavano aria gelida' - fattoquotidiano : L’ultima testimonianza è di Eliana Michelazzo, ex manager di Pamela Prati [di Marco Franchi] #edicola #28agosto - LUCA_LUCAAAA : RT @Nayrobica_: Io me la immagino già Barbara Barbarella D'Urso a Settembre in collegamento con i vari Federico Fashion Style, Eliana Miche… - LUCA_LUCAAAA : RT @_SpaceJay___: A me Dispiace per Eliana Michelazzo perché è una persona che sta male ma porca cravatta col fiocco largo se andate al Bil… -