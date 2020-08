Eliana Michelazzo ricoverata d’urgenza per Coronavirus: era al Billionaire (Di venerdì 28 agosto 2020) Le serate in discoteca al Billionaire, il locale di Flavio Briatore in Costa Smeralda, continuano a mietere vittime. Tra coloro che, avendo frequentato la famosa discoteca, hanno contratto il Coronavirus c’è anche Eliana Michelazzo. Stando a quanto diffuso dall’Adnkronos, nelle ultime ore le condizioni dell’ex manager di Pamela Prati si sarebbero però aggravate, rendendo necessario il ricovero della ragazza. Questa sarebbe stata trasportata d’urgenza al Policlinico Umberto I di Roma. Si attendono aggiornamenti sulle sue attuali condizioni. Eliana Michelazzo e il Coronavirus Era stata la stessa Eliana Michelazzo a raccontare ai microfoni dell’Adnkronos di essere risultata positiva al ... Leggi su velvetgossip

