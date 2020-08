Eliana Michelazzo, positiva al Covid, trasportata d’urgenza in ospedale (Di venerdì 28 agosto 2020) Eliana Michelazzo, molto nota ormai al pubblico televisivo per il caso Pamela Prati – Mark Caltagirone, solo ieri ha raccontato di essere risultata positiva al coronavirus dopo una vacanza in Sardegna, come hanno fatto anche molti altri vip in questi ultimi giorni. Ora Eliana Michelazzo è stata ricoverata d’urgenza al policlinico Gemelli Roma, rivela l’agenzia di stampa AdnKronos. Eliana Michelazzo in ospedale L’ex manager di Pamela Prati ha raccontato ieri di aver contratto il coronavirus in vacanza. Le sue condizioni di salute però si sarebbero aggravate nella notte appena passata, tanto che alla fine sarebbe stata trasportata al pronto soccorso ... Leggi su thesocialpost

