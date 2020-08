Eliana Michelazzo positiva al Covid-19, ricoverata d’urgenza al Gemelli di Roma: «Avevo sangue in gola» (Di venerdì 28 agosto 2020) Eliana Michelazzo, più conosciuta come manager di Pamela Prati e “creatrice” dello scandalo Mark Caltagirone, è stata trasportata d’urgenza in ospedale dopo essere risultata positiva al Coronavirus. La manager 41enne è ricoverata nel Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni di salute si sono aggravate durante la notte, il giorno dopo che aveva comunicato via social di aver contratto il Covid. «Sono stata portata con l’ambulanza al pronto soccorso del Gemelli, mi hanno fatto i prelievi e aspetto i risultati» ha raccontato all’agenzia Adnkronos. >> Leggi anche: Justine Mattera Instagram, pazzeschi addominali di marmo: «Sei bella, però mangia di ... Leggi su urbanpost

stanzaselvaggia : Covid, Eliana Michelazzo trasportata in ambulanza all’Umberto I: “Le condizioni si sono aggravate. - HuffPostItalia : Eliana Michelazzo: 'Sono positiva al covid. Al Billionaire gente ammassata, ci spruzzavano aria gelida' - fattoquotidiano : L’ultima testimonianza è di Eliana Michelazzo, ex manager di Pamela Prati [di Marco Franchi] #edicola #28agosto - 437647627 : @MaxDelPapa Trovo che 'Eliana Michelazzo' sia un nome (+ cognome) assai evocativo, come Natascia Padulo ?? - Marcellari77 : RT @PeppinInter: Eliana Michelazzo, manager di Pamela Prati, positiva al covid. Scettico Mark Caltagirone: 'Il Covid non esiste' -