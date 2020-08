Eliana Michelazzo in ospedale: scoperta ieri la positivtà al Coronavirus (Di venerdì 28 agosto 2020) L’agente di Pamela Prati, Eliana Michelazzo, portata in ospedale in ambulanza: lei stessa dichiara di aver perso sangue dalla gola Il Coronavirus continua ad attaccare anche il mondo dello spettacolo. Dopo la vicenda legata alla positività di Flavio Briatore, ieri Eliana Michelazzo ha svelato di essere anche lei stata contagiata. L’agente di Pamela Prati è diventata famosa sopratutto grazie all’invenzione di Mark Caltagirone ed il matrimonio con la showgirl. Lei stessa ieri aveva dichiarato di avere lievi sintomi attraverso una storia su Instagram. La Michelazzo ha poi dichiarato di essersi messa in auto quarantena e di avere mal di testa, spossatezza, perdita dell’olfatto e sonno. Ma oggi la ... Leggi su bloglive

