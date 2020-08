Eliana Michelazzo in ospedale: ricoverata d’urgenza al Policlinico a causa del coronavirus (Di venerdì 28 agosto 2020) Eliana Michelazzo sarebbe stata trasportata in ospedale in ambulanza. Ieri, l’ex manager di Pamela Prati, dopo aver atteso per 4 giorni il risultato del tampone, aveva annunciato di essere positiva al covid 19 e di avere anche molta paura per quello che stava succedendo. La Michelazzo quindi, potrebbe aver visto le sue condizioni di salute peggiorare improvvisamente. E’ stata in attesa di una diagnosi per diversi giorni e questo potrebbe aver contribuito a un peggioramento del suo stato di salute. La Michelazzo, una volta rientrata dalla Sardegna, si è sottoposta al tampone, aspettando il risultato dall’ospedale romano dove si era recata per il test. Ieri la notizia. Aveva spiegato di aver frequentato alcuni locali della Sardegna, tra i quali anche il ... Leggi su ultimenotizieflash

HuffPostItalia : Eliana Michelazzo: 'Sono positiva al covid. Al Billionaire gente ammassata, ci spruzzavano aria gelida' - fattoquotidiano : L’ultima testimonianza è di Eliana Michelazzo, ex manager di Pamela Prati [di Marco Franchi] #edicola #28agosto - Spiralwavemood : RT @trash_italiano: Covid-19, Eliana Michelazzo trasportata in ambulanza al Policlinico Umberto I: condizioni peggiorate - giusy98_juvee : RT @screnni: ?? Eliana Michelazzo peggiorata: trasportata in ospedale ?? - Marc_OTSS : RT @fattoquotidiano: L’ultima testimonianza è di Eliana Michelazzo, ex manager di Pamela Prati [di Marco Franchi] #edicola #28agosto https:… -