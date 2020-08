Eliana Michelazzo, ex manager di Pamela Prati ricoverata d'urgenza per Coronavirus (Di venerdì 28 agosto 2020) Eliana Michelazzo, positiva al Coronavirus dopo una festa al Billionaire di Flavio Briatore, è stata ricoverata d'urgenza. Eliana Michelazzo è stata ricoverata d'urgenza in ospedale: solo ieri aveva annunciato di avere il Coronavirus e di stare bene ma le sue condizioni sono peggiorate in mattinata. L'ex manager di Pamela Prati aveva raccontato di essere stata ad una festa al Billionaire dove i protocolli di sicurezza non erano stati rispettati. Eliana Michelazzo dopo aver partecipato come corteggiatrice a Uomini e Donne è salita agli onori della cronaca ai tempi del falso matrimonio tra Pamela ... Leggi su movieplayer

