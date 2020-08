Elezioni Usa, Trump “La scelta è tra sogno americano e socialismo” (Di venerdì 28 agosto 2020) WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Queste sono le Elezioni più importanti della storia del nostro Paese. Dovete decidere tra sogno americano e agenda socialista”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel suo discorso con il quale in chiusura della Convention dei Repubblicani ha accettato la candidatura per il secondo mandato “con speranza e ottimismo”.“Abbiamo portato l'economia ai livelli più alti della storia”, ha sottolineato Trump, che ha attaccato il suo avversario dem: “L'agenda di Joe Biden è Made in China. La mia è completamente americana”. Il presidente ha anche citato le parole dei giorni scorsi di Biden, negandole: “Non viviamo in un Paese ammantato di buio, siamo la torcia del ... Leggi su iltempo

