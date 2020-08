Elezioni Usa, Trump accetta ufficialmente nomination (Di venerdì 28 agosto 2020) Trump ha ufficialmente accettato la nomination repubblicana con un discorso alla Casa Bianca. Sfiderà dunque il candidato democratico Joe Biden alle prossime presidenziali Usa. Donald Trump ha accettato la nomination per le prossime presidenziali, diventando ufficialmente il candidato repubblicano per la Casa Bianca. Il tycoon, che dunque tenterà di essere riconfermato per un secondo mandato, … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

