Elezioni Usa 2020, Trump: “Accetto la nomination. La scelta è tra il sogno americano e il socialismo” (Di venerdì 28 agosto 2020) Elezioni Usa, Trump: “La scelta è tra il sogno americano e il socialismo” Con la quarta e ultima giornata si è chiusa la convention repubblicana negli Usa in vista delle Elezioni presidenziali del 3 novembre 2020: sul palco del South Lawn, il prato a sud della Casa Bianca, è salito il presidente Donald Trump che, in un discorso di oltre un’ora, ha trovato il modo di rivendicare quanto è stato fatto in questi quattro anni e di attaccare i democratici, su tutti il candidato Joe Biden. “Queste sono le Elezioni più importanti della storia del nostro Paese – ha dichiarato il tycoon davanti ai circa 1.900 ospiti, tutti sprovvisti di mascherina e senza l’ombra del ... Leggi su tpi

