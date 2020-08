Elettra Lamborghini stupisce sul matrimonio: "Tutti i miei invitati dovranno fare il tampone" (Di venerdì 28 agosto 2020) Elettra Lamborghini sta per convolare a nozze con Afrojack e chiederà agli invitati di fare il tampone, dopo i nuovi focolai di Coronavirus. Leggi su comingsoon

dobrevsunicorns : Elettra Lamborghini SGANCIA LA BOMBA e dichiara di conoscere numerosi personaggi pubblici positivi al Covid, i qual… - zazoomblog : Elettra Lamborghini matrimonio: “Chiederò il tampone a tutti gli invitati” - #Elettra #Lamborghini #matrimonio: - Noovyis : (Coronavirus, l’invito al buonsenso arriva da Elettra Lamborghini: “Al mio matrimonio invitati dovranno avere tampo… - ilfattovideo : Coronavirus, l’invito al buonsenso arriva da Elettra Lamborghini: “Al mio matrimonio invitati dovranno avere tampon… - wenderwall : ma le storie di Elettra Lamborghini su questi presunti vip con il covid che non fanno il tampone e non se ne stanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini

Bob Sinclar dice no al distanziamento in discoteca: "Non togliamo alla gente la libertà di ballare" In un'intervista rilasciata a Repubblica il noto Dj e producer francese, in questi giorni impegnato ...Elettra Lamborghini non ci sta e fa partire la denuncia con una storia su Instagram: “La metà dei miei amici di Bologna - racconta la famosa ereditiera - che sono tornati dalla Sardegna hanno il coron ...