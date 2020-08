Elettra Lamborghini matrimonio: “Chiederò il tampone a tutti gli invitati” (Di venerdì 28 agosto 2020) Quasi tutto pronto per il matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack. Nonostante la pandemia l’ereditiera, oggi cantante in carriera, non ha rimandato il grande giorno. Al momento la data è ancora top secret – si vocifera domenica 6 settembre o domenica 26 settembre – ma una cosa è certa: la sposa chiederà a tutti gli … L'articolo Elettra Lamborghini matrimonio: “Chiederò il tampone a tutti gli invitati” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Semplic18796147 : Elettra Lamborghini attacca: “Ci sono vip tornati dalla Sardegna che hanno il coronavirus ma non fanno un caz*o, né… - proprioimeglio : RT @Cambiacasacca: Elettra Lamborghini dice che chiederà agli invitati al suo matrimonio di fare il tampone. Speriamo che tra gli invitati… - occhio_notizie : Per arginare la diffusione del #Coronavirus, #ElettraLamborghini ha annullato i suoi concerti previsti per l'estate… - Noovyis : (Elettra Lamborghini attacca: “Ci sono vip tornati dalla Sardegna che hanno il coronavirus ma non fanno un caz*o, n… - FabioTraversa : RT @GPasqui: Elettra Lamborghini attacca: “Ci sono vip tornati dalla Sardegna che hanno il coronavirus ma non fanno un caz*o, né tampone né… -