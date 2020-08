Elettra Lamborghini: "I vip hanno il Covid e vanno in giro. Al mio matrimonio tutti faranno il tampone" - (Di venerdì 28 agosto 2020) Novella Toloni Sui social network l'ereditiera ha polemizzato contro coloro che, consapevoli di aver frequentato ambienti e persone positive al coronavirus, rifiutano di farsi il tampone Tamponi anti-Covid per tutti. Elettra Lamborghini non fa sconti a nessuno neppure agli invitati del suo matrimonio. A poco più di una settimana dalle nozze, che la vedranno sposare il dj Nick van de Wall, l'ereditiera bolognese ha messo le cose in chiaro sui social. E non si tratta di un capriccio. nodo 1864842 A far letteralmente scattare sulla difensiva Elettra Lamborghini è stata la recente impennata di contagi soprattutto tra i personaggi famosi. La cantante, che con il brano "La Isla" sta scalando le classifiche musicali estive, è ... Leggi su ilgiornale

