Elettra Lamborghini “denuncia” choc: vip positivi al Covid non vogliono fare i tamponi (Di venerdì 28 agosto 2020) Per il suo matrimonio con Afrojack, Elettra Lamborghini non ha alcuna intenzione di rinunciare ai festeggiamenti scatenati ma, allo stesso tempo, non vuole rischiare che il suo party si trasformi in un focolaio di coronavirus. Elettra Lamborghini “denuncia”: vip positivi al Covid non fanno i tamponi Per questo motivo, ha annunciato nelle storie di Instagram:... L'articolo Elettra Lamborghini “denuncia” choc: vip positivi al Covid non vogliono fare i tamponi proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

RADIOBRUNO1 : Si avvicinano le nozze di Elettra Lamborghini: “chiederò ai miei invitati di fare il tampone” #RadioBruno - blogtivvu : Elettra Lamborghini “denuncia” choc: vip positivi al Covid non vogliono fare i tamponi, ecco la decisione per il su… - velimove : La mia vita ha come obbiettivo di bene il suono del sax in 'I'm Goin' Down' di Bruce Springsteen ma si ritrova ad e… - dobrevsunicorns : Elettra Lamborghini SGANCIA LA BOMBA e dichiara di conoscere numerosi personaggi pubblici positivi al Covid, i qual… - zazoomblog : Elettra Lamborghini matrimonio: “Chiederò il tampone a tutti gli invitati” - #Elettra #Lamborghini #matrimonio: -