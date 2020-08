Elettra Lamborghini: “Conosco vip che hanno sicuramente il Covid ma non fanno il tampone” | VIDEO (Di venerdì 28 agosto 2020) Elettra Lamborghini: “Conosco VIP che hanno il Coronavirus e non hanno fatto il tampone” A poche settimane dalle nozze, Elettra Lamborghini ha sfruttato il suo canale Instagram per denunciare chi non fa il tampone pur essendo tornato dalle vacanze in Sardegna. L’ereditiera ha spiegato in una serie di Instagram Stories che alcuni VIP di sua conoscenza non solo hanno contratto il Coronavirus, ma non hanno neanche voluto fare il tampone e, ad aggravare il tutto, pare che se ne vadano in giro come se nulla fosse. “La metà dei miei amici di Bologna che sono tornati dalla Sardegna hanno il Coronavirus e giustamente se ne stanno a casa”, ha spiegato la Lamborghini. “Ci sono ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini Elettra Lamborghini: test e poi esulta: “Non c’è coviddì” SoloDonna Elettra Lamborghini sulle nozze: "Ai miei invitati chiederò il tampone"

Elettra Lamborghini chiede il tampone agli invitati vip al suo matrimonio (Foto)

