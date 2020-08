Elettra Lamborghini chiede il tampone agli invitati vip al suo matrimonio (Foto) (Di venerdì 28 agosto 2020) Elettra Lamborghini è arrabbiata e spaventata per il suo matrimonio, ha intenzione di chiedere ai suoi invitati di fare il tampone. La Lamborghini si riferisce soprattutto agli invitati vip, agli amici vip che pensa siano positivi al coronavirus ma non hanno intenzione di dirlo e girano tranquillamente, non osservano la quarantena. La cantante sa bene che quasi tutti hanno magari fatto degli errori questa estate rischiando il contagio ma in Sardegna i vip hanno esagerato. Appena sveglia questa mattina ha confidato che sta rivalutando alcune persone, quelle su cui pensa di avere la certezza che hanno il coronavirus ma non lo dicono. “La metà dei miei amici che sono di Bologna e sono stati in Sardegna ... Leggi su ultimenotizieflash

Elettra Lamborghini: “Al mio matrimonio chiederò a tutti di fare prima il tampone”

Mancano pochi giorni dall’attesissimo matrimonio – evento di Elettra Lamborghini e il dj olandese Afrojack. Stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe essere confermato che i due si sposeranno il pros ...

