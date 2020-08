Elettra Lamborghini attacca: “Ci sono vip tornati dalla Sardegna che hanno il coronavirus ma non fanno un caz*o, né tampone né altro” (Di venerdì 28 agosto 2020) “Non ho più parole”. Elettra Lamborghini se la prende con quei personaggi famosi che, nonostante una vacanza in Sardegna e un gruppo di amici risultato completamente positivo al Covid-19, rifiutano di sottoporsi al tampone e continuano a portare avanti la loro vita come se nulla fosse. L’ereditiera lo ha raccontato sulle sue stories di Instagram: “La metà dei miei amici di Bologna che sono tornati dalla Sardegna hanno il coronavirus e giustamente se ne stanno a casa. Ci sono delle persone famose tornate dalla Sardegna che, lo so per certo, hanno preso il coronavirus. Erano in compagnia di altre ... Leggi su ilfattoquotidiano

