Ebru Timtik, avvocatessa turca per i diritti umani, muore dopo 237 giorni di sciopero della fame in carcere (Di venerdì 28 agosto 2020) È venuta a mancare dopo 238 giorni di sciopero della fame Ebru Timtik, avvocatessa turca che protestava contro il suo arresto e la condanna con accuse di terrorismo. Timtik, avvocato per i diritti umani, è morta nella tarda serata di ieri in un ospedale di Istanbul.″È morta da martire”, hanno denunciato stamani su Twitter dal Peoplès Law Bureau (Halkin Hukuk Burosu), ricordando come la donna avesse iniziato la sua protesta per reclamare “un giusto processo”.Con lei protestava il collega Aytac Unsal, in sciopero della fame da febbraio, ricoverato in ospedale in condizioni considerate ... Leggi su huffingtonpost

