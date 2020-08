Eboli, focolaio nell’azienda agricola: parla il sindaco Cariello – VIDEO (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Eboli (Sa) – In attesa di avere risposte dal prefetto di Salerno e dalla regione Campania alla sua richiesta di incrementare la presenza di forze dell’ordine al fine di aiutare la polizia municipale al rispetto delle ordinanze sul suo comune, il sindaco di Eboli Massimo Cariello alle prese con l’emergenza sanitaria generata da un focolaio di 24 persone appartenenti alla stessa azienda agricola in località Cioffi nel suo territorio comunale. Come ha dichiarato in un’intervista ad Anteprima24, il sindaco che non è apparso preoccupato perché gli screening in corso stanno consentendo di tenere monitorati tutti i cittadini contagiati e quelli in isolamento, non ha intenzione di inasprire le misure ... Leggi su anteprima24

