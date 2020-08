E’ uscito “Latina”, il nuovo singolo di Emma Marrone (Di venerdì 28 agosto 2020) E' "Latina" il nuovo singolo di Emma Marrone, appena arrivato in radio e disponibile in digitale (scritto per lei da Dario Faini, Edoardo D`Erme e Davide Petrella con la produzione di DRD aka Dardust). Ad accompagnare il brano, un video in cui si respira aria di libertà attraverso le istantanee in cui Emma si mostra ironica e spensierata, senza alcun filtro, per far sorridere ed emozionare solo con la sua musica."È stato molto divertente e intenso lavorare con questi due giovani registi, Andrea e Lorenzo dei Bendo, e insieme abbiamo tirato fuori le parti più ironiche e anche quelle più dolci di me - ha raccontato - era da tanto tempo che non mi sentivo così libera e così sicura nel voler esprimere quello che provo veramente in questo momento della mia vita. ... Leggi su ilfogliettone

MarroneEmma : - TCarmignano : Emma - Latina - amorsisulcuore : RT @RADIOBRUNO1: Emma, è uscito il nuovo singolo “Latina” #RadioBruno - anodracni : RT @MarroneEmma: - GFucci58 : RT @RADIOBRUNO1: Emma, è uscito il nuovo singolo “Latina” #RadioBruno -

Ultime Notizie dalla rete : uscito “Latina”