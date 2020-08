Donna dichiarata morta dai paramedici si risveglia alle pompe funebri (Di venerdì 28 agosto 2020) Una Donna dichiarata morta dai paramedici si è improvvisamente risvegliata. La giovane americana di 20 anni è stata trovata viva dai dipendenti di un’impresa di pompe funebri dopo aver subito un arresto cardiaco, aver ricevuto la RCP, quindi essere stata dichiarata morta dai paramedici. Donna dichiarata morta: episodio bizzarro in Michigan La Donna è stata trovata che non respirava e non rispondeva più agli impulsi nella sua casa a Southfield, nel Michigan. Il ritrovamento è avvenuto domenica mattina presto. I paramedici dei vigili del fuoco di Southfield hanno trascorso mezz’ora a ... Leggi su kontrokultura

