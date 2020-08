Donald Trump: "Io sono l'America, Joe Biden è la Cina" (Di venerdì 28 agosto 2020) Donald Trump contro Joe Biden. Il presidente impugna i guantoni contro lo sfidante democratico e colpisce a testa bassa. Mette gli Usa davanti a un bivio: da un lato lui e il sogno Americano, dall’altro Joe e il socialismo; da un lato il made in Usa, dall’altro il made in China. A poco più di due mesi dalle elezioni presidenziali, le nomination sono state formalmente accettate e si comincia, non sarà una partita per deboli di cuore.“L’agenda di Joe Biden è ‘made in China’, la mia è ‘made in Usa’” dice Donald Trump davanti a oltre un migliaio di persone riunite sul prato della Casa Bianca - scelta molto criticata - senza rispetto del ... Leggi su huffingtonpost

