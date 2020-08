Donald Trump accetta la nomination repubblicana: “Scelta tra sogno americano e agenda socialista. Fermeremo folle inferocite” (Di venerdì 28 agosto 2020) “L’agenda di Joe Biden è ‘made in China’, la mia è ‘made in Usa’”. Donald Trump davanti a oltre un migliaio di persone riunite sul prato della Casa Bianca, senza rispetto del distanziamento sociale e senza mascherine, accetta ufficialmente la nomination repubblicana e attacca a testa bassa il rivale che lo sfiderà nelle urne il prossimo 3 novembre. “Se Joe Biden sarà eletto sarà colui che distruggerà la grandezza dell’America“, assicura il tycoon che sullo slogan ‘Make America Great Again’ ha costruito la sua fortuna politica. “Queste continue rivolte nelle città democratiche vi danno una buona idea del futuro sotto Biden”, ha avvertito riferendosi alle ... Leggi su ilfattoquotidiano

dchinellato : Donald Trump: 'L'#NBA è diventata come un'organizzazione politica e non penso che sia positivo per il Paese. Le per… - SkyTG24 : Usa 2020, Melania Trump: “Mio marito Donald vuole solo il bene dell’America” - repubblica : Trump, gli audio rubati alla sorella: 'Donald è crudele, bugiardo e privo di principi' [aggiornamento delle 08:58] - cyrd74 : RT @PaginaVox: MERKEL E SOROS CONTRO TRUMP Secondo George #Lombardi,in caso di rielezione,Donald #Trump aiuterà tutti i patrioti a liberar… - FEMsrl : Donald Trump: 'Accetto la nomination. La scelta è tra il sogno americano e il socialismo. Fermeremo… -

Ultime Notizie dalla rete : Donald Trump Donald Trump: "Accetto la nomination. La scelta è tra il sogno americano e il socialismo. Fermeremo le folle inferocite nelle nostre città" la Repubblica Usa: Biden, Trump fa il tifo per la violenza

New York, 28 ago 00:28 - (Agenzia Nova) - Il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, ha accusato Donald Trump di "fare il tifo per la violenza" che sta esplodendo nelle manifestazioni contr ...

Cristiano Malgioglio contro Bette Midler/ “Melania Trump aliena? E’ una vergogna!”

Cristiano Malgioglio critica l’attrice e cantante Bette Midler “rea” di aver a sua volta attaccato Melania Trump dandola dell’aliena Se Bette Midler non ha risparmiato Melania Trump criticandola aspra ...

New York, 28 ago 00:28 - (Agenzia Nova) - Il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, ha accusato Donald Trump di "fare il tifo per la violenza" che sta esplodendo nelle manifestazioni contr ...Cristiano Malgioglio critica l’attrice e cantante Bette Midler “rea” di aver a sua volta attaccato Melania Trump dandola dell’aliena Se Bette Midler non ha risparmiato Melania Trump criticandola aspra ...