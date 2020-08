Dogtooth, il significato del finale: perdere i denti significa crescere o morire (Di venerdì 28 agosto 2020) La spiegazione del finale di Dogtooth, il film del 2009 di Yorgos Lanthimos, che mette in scena l'educazione perversa di una famiglia greca. Una routine quotidiana composta da orari prefissati, allenamenti, ordine e disciplina e a volte tempo libero. È questa la vita di due sorelle e un fratello che sono chiusi all'interno della loro abitazione (bella grande, a dire il vero, completa di giardino e piscina), terrorizzati dal mondo esterno e ciecamente fedeli ai propri genitori. Non conosciamo i loro nomi, non conosciamo la loro età (possiamo immaginare che siano tre persone dai 18 ai 35 anni), non sappiamo nulla di loro e nemmeno veniamo a conoscenza dei motivi che stanno dietro alla decisione dei loro genitori di crescerli in questa maniera. ... Leggi su movieplayer

