"Dobbiamo riprenderci tutto ciò che è nostro". Grana per De Luca, il candidato che lo sostiene imita il boss ed è subito polemica (Di venerdì 28 agosto 2020) polemica su Ciro Attanasio. Il candidato consigliere regionale nelle liste di Più Europa in Campania, a sostegno della lista di Vincenzo De Luca, è finito nella bufera. tutto per colpa della frase: "Je so' Ciro e m0 ‘ c'hamma piglia' tutto chello che è ‘o nuosto…sanità, rifiuti, turismo, lavoro, ma soprattutto dignità e rispetto…". Tradotto: "Andiamo a prenderci tutto quello che è nostro". Fin qui nulla di così strano se non fosse che la frase fa il verso al boss della serie tv di Gomorra. Immediate le critiche piovute sul suo profilo Facebook, ... Leggi su liberoquotidiano

urletto : @gesufelino dobbiamo riprenderci basta - Vivdali : Mentre ero in coda al supermercato mi ha rapito il viso felice di una bimba. In un attimo ho pensato che per i bimb… - Vamonluvi : @LauraMoon312 Va bene che dobbiamo riprenderci l'# ma questo mi sembra troppo. Un colpo al cuore - marymary1_ : @Vamonluvi Dobbiamo riprenderci l’#, dobbiamo trovare un modo e ?? - Vamonluvi : @linamontavarro Dobbiamo riprenderci ciò che è nostro -