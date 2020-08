Dl Rilancio, MISE: istituito fondo da 200 milioni di euro per sostegno a start-up e PMI innovative (Di venerdì 28 agosto 2020) (Teleborsa) – Stanziati 200 milioni di euro per il sostegno e il rafforzamento, sull’intero territorio nazionale, delle start-up innovative e Pmi innovative. Ad annunciarlo è il MISE in seguito alla firma del decreto attuativo dell’articolo 38, comma 3, del Dl Rilancio, da parte del ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. Le risorse, allocate sul fondo di sostegno al Venture Capital istituito presso il MISE, – si legge in una nota – verranno affidate al fondo Nazionale Innovazione per sostenere investimenti nel capitale di startup e Pmi innovative in co-investimento con investitori ... Leggi su quifinanza

