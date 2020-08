Djokovic-Raonic in tv oggi: orario, canale diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2020 (Di sabato 29 agosto 2020) Novak Djokovic ha sconfitto in tre set Roberto Bautista Agut, regalandosi la sfida in finale contro Milos Raonic, il quale a sua volta ha sconfitto Stefanos Tsitsipas, per quanto concerne il Masters 1000 di Cincinnati 2020. L’incontro presenterà diverse insidie per l’atleta serbo, in quanto il canadese è contraddistinto da una prima di servizio letale, oltre che da colpi formidabili da fondocampo. Il match andrà in scena oggi, sabato 29 agosto, non prima delle ore 19.00 italiane, con diretta televisiva offerta da SuperTennis e supporto streaming garantito dal sito ufficiale dell’emittente menzionata. Inoltre, Sportface.it accompagnerà i propri lettori mediante aggiornamenti e approfondimenti ... Leggi su sportface

