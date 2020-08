Dj morta, nuovi accertamenti nel pomeriggio a Caronia (Di venerdì 28 agosto 2020) Caronia (MESSINA) (ITALPRESS) – Gli agenti della scientifica torneranno nel pomeriggio nei boschi di Caronia, nel messinese, per condurre nuovi accertamenti tecnici non ripetibili in casolari, allevamenti, abitazioni rurali che si trovano nei pressi del luogo in cui sono stati ritrovati i corpi senza vita di Viviana Parisi, la dj di origini torinesi, e del figlio Gioele di 4 anni. Lo ha disposto la Procura di Patti. Esami saranno eseguiti con il Luminol alla ricerca di eventuali tracce ematiche e biologiche, con possibilità di procedere all'identificazione degli animali presenti sul posto. Questo perchè sia sul corpo della donna che sui resti del bimbo, nel corso degli esami autoptici, sono stati trovati morsi di animali e gli inquirenti vogliono vederci chiaro.Ieri, hanno dato esito ... Leggi su iltempo

Italpress : Dj morta, nuovi accertamenti nel pomeriggio a Caronia - TV7Benevento : Dj morta: stasera nuovi accertamenti tecnici a Caronia, il luminol sui casolari... - LaStampa : Emergono nuovi indizi dalle verifiche della Scientifica sulla Opel Corsa della deejay morta col figlio. - LaCnews24 : Dj morta, nuovi esami sull'auto di Viviana Parisi: ''Gioele morto dopo l'incidente'' #calabrianotizie #newscalabria - EugenioBerto70 : Dj morta: nuovi esami Dna, anche su 6 tracce biologiche auto -

Ultime Notizie dalla rete : morta nuovi Dj morta, nuovi accertamenti nel pomeriggio a Caronia Calabria News Il naufragio della Nuova Iside, dalla scatola nera gli indizi della collisione con la petroliera

09:16Il naufragio della Nuova Iside, dalla scatola nera gli indizi della collisione con la petroliera 09:11Omicidio nella notte a Palagonia 09:06Scuola e misure anti Covid, le chiese siciliane mettono ...

Affondamento Nuova Iside, ipotesi agghiacciante “ben due collisioni con la petroliera Vulcanello”

Una ricostruzione agghiacciante. Dalla scatola nera (Voyage Data Record – VDR) della “Vulcanello“, la petroliera che potrebbe essere coinvolta nella collisione con la Nuova Iside, l’imbarcazione della ...

09:16Il naufragio della Nuova Iside, dalla scatola nera gli indizi della collisione con la petroliera 09:11Omicidio nella notte a Palagonia 09:06Scuola e misure anti Covid, le chiese siciliane mettono ...Una ricostruzione agghiacciante. Dalla scatola nera (Voyage Data Record – VDR) della “Vulcanello“, la petroliera che potrebbe essere coinvolta nella collisione con la Nuova Iside, l’imbarcazione della ...