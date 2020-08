Dj morta: misurazioni e accertamenti nelle zone in cui sono stati trovati Giole e Viviana (Di venerdì 28 agosto 2020) Caronia (Messina), 28 ago. (Adnkronos) - Al lavoro da diverse ore nei boschi di Caronia (Messina) la squadra sopralluogo della Polizia scientifica di Palermo che sta facendo degli accertamenti nelle zone in cui sono stati trovati i corpi di Viviana Parisi e del figlio Gioele di quattro anni. E' stato montato anche un gazebo della Scientifica, punto di riferimento per i poliziotti. Presenti anche le unità cinofile della Polizia. Gli agenti stanno eseguendo delle misurazioni, a partire dal guardrail da dove è passata Viviana con in braccio il figlio Gioele, fino allo stradone che potrebbe essere la strada percorsa da Viviana lo scorso 3 agosto. Ci sono anche due fuoristrada dei vigili del ... Leggi su liberoquotidiano

Dj morta: misurazioni e accertamenti nelle zone in cui sono stati trovati Giole e Viviana