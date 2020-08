Dj morta: famiglia Viviana 'parabrezza auto era già rotto prima dell'incidente' (Di venerdì 28 agosto 2020) Messina, 28 ago. (Adnkronos) - "Il parabrezza della Opel Corsa di Viviana Parisi era già rotto prima dell'incidente avvenuto il 3 agosto nella galleria Turdi sull'autostrada A20 Messina-Palermo". A dirlo è, attraverso il suo legale Pietro Venuti, Daniele Mondello, il marito della deejay di 43 anni poi trovata morta l'8 agosto nei boschi di Caronia (Messina), mentre il corpicino del figlio Gioele di 4 anni è stato rinvenuto da un volontario solo il 19 agosto a circa 300 metri di distanza. Ieri sera era circolata la voce che la lieve crepa rilevata sul parabrezza, sul lato passeggeri, dalla Polizia scientifica, fosse dovuta proprio allo scontro avuto ... Leggi su iltempo

