Dimentichiamo Fortnite Season 4 su iPhone e iPad: nuova email ufficiale (Di venerdì 28 agosto 2020) La notizia era nell'aria da un paio di settimane circa, ma a questo punto possiamo dire addio a Fortnite Season 4 nel caso in cui si disponga di un iPhone o di un iPad. Se coi Samsung Galaxy pare esserci una scappatoia, almeno stando alle informazioni che abbiamo portato alla vostra attenzione nella giornata di ieri, la disputa tra Apple ed Epic Games sembra lasciare poco spazio di manovra agli utenti, almeno per quanto riguarda la stagione lanciata giovedì. Vediamo dunque come stanno le cose oggi 28 agosto. Comunicazione Epic Game su Fortnite Season 4 per utenti iPhone ed iPad Nello specifico, sta trapelando in rete una comunicazione inviata tramite email da Epic Games agli utenti Apple, proprio a proposito di ... Leggi su optimagazine

