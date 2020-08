Diletta Leotta tra ‘sexy’ tramonti in piscina e… granite: l’estate hot della giornalista siciliana [VIDEO] (Di venerdì 28 agosto 2020) Continua la calda estate di Diletta Leotta: la giornalista siciliana si sta godendo un po’ di relax nelle sue terre, in compagnia dell’amica fiorettista Rossella Fiaminga. La bella Leotta ha pubblicato delle Storie Instagram nelle quali mostra un fantastico tramonto in piscina, senza trascurare la sua… sensualità. Non mancano le dolci abbuffate: BamBar ha infatti raggiunto Diletta Leotta per portarle delle deliziose granite. La giornalista ha apprezzato particolarmente, mostrando tutto sui social e facendo venire l’acquolina in bocca. >>> PER IL VIDEO >>> Bagni sexy in piscina e grandi abbuffate di granite: ... Leggi su sportfair

abcdgcbcm : RT @Frank85387120: Diletta Leotta - RiccardoBellab1 : Io apro le applicazioni di calcio per scoprire aggiornamenti sul calcio mercato, ora voglio sapere che cazzo me ne… - fabio95126130 : RT @dea_channel: la celestiale visione della divina Diletta Leotta ???????????? - infoitcultura : Anche Daniele Scardina, l'ex di Diletta Leotta, positivo al COVID-19 - Fra_VFC : RT @mistatesulca: Anche io rinnoverei se diletta Leotta mi chiavasse -