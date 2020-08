Diaspora Barcellona: Rakitic pronto al ritorno al Siviglia (Di venerdì 28 agosto 2020) Non solo Lionel Messi, in casa Barcellona saranno tanti a dire addio, anche i big. Se il futuro della Pulce è senza dubbio il tema caldo della settimana, anche altri colossi dell'ambiente blaugrana si preparano a fare le valige. Tra questi anche Ivan Rakitic.Barcellona: Rakitic verso il Sivigliacaption id="attachment 923663" align="alignnone" width="635" Rakitic Barcellona (getty images)/captionIl croato lascerà il Barcellona. I rumors di mercato sul suo conto si sono fatti sempre più insistenti e come riporta Mundo Deportivo e Sport, l'addio è sempre più vicino. Rakitic tornerà con ogni probabilità al Siviglia, suo ex club, che da tempo si era fatto avanti. I blaugrana ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Diaspora Barcellona: Rakitic pronto al ritorno al Siviglia - -

Ultime Notizie dalla rete : Diaspora Barcellona Presidenza, diaspora e politica: il Barcellona non può fallire contro il Napoli la Repubblica Suarez Juventus, Paaratici ci prova: il Pistolero in uscita dal Barça

– Il Barcellona è in caduta libera e la Juventus può approfittarne. Suarez Juventus, sondaggio bianconero. La Juventus, secondo quanto riportato da “Calciomercato.it”, starebbe sondando una nuova pist ...

– Il Barcellona è in caduta libera e la Juventus può approfittarne. Suarez Juventus, sondaggio bianconero. La Juventus, secondo quanto riportato da “Calciomercato.it”, starebbe sondando una nuova pist ...