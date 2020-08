Diana Del Bufalo irriconoscibile: dimagrita “bisogna provarci” [FOTO] (Di venerdì 28 agosto 2020) Diana Del Bufalo è apparsa molto dimagrita sulle stories di Instagram. L’ex concorrente di Amici, oggi cantante ed attrice, ha fatto preoccupare i numerosi fan dopo la sua ultima FOTO pubblicata sulle sue Instagram stories. Il cambiamento è davvero sorprendente! Da una donna che si è sempre professata buona forchetta i fan non se lo sarebbero aspettato! Diana Del Bufalo irriconoscibile: fisico super tonico e snello Dopo la rottura con il conduttore Mediaset Paolo Ruffini, si era mostrata più volte sofferente. Adesso, però, la simpaticissima attrice ha dato una svolta alla sua vita. E’ felicemente fidanzata con Edoardo Tavassi, fratello dell’influencer romana Guendalina Tavassi, ha molti impegni lavorativi ed è ... Leggi su velvetgossip

L'attrice Diana Del Bufalo è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate durante una recente intervista al Cinemaniaco, un approfondimento su Sky Cinema. L'ex alunna del talent sho ...