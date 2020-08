Diabete autoimmune dell’adulto (LADA): arrivano le “istruzioni per l’uso” per questa forma di diabete misconosciuta (Di venerdì 28 agosto 2020) Per la maggior parte delle persone esistono solo due tipi di diabete, il tipo 1 che colpisce i giovani ed è una malattia autoimmune, e il tipo 2, molto più frequente (90-95% di tutti i tipi di diabete) che colpisce dalla mezz’età in avanti. Ma in realtà, anche se poco note ai più, esistono diverse altre varianti di questa malattia. Il 10-15% circa di soggetti con diagnosi di diabete mellito tipo 2, ad esempio, è in realtà affetto dal diabete cosiddetto ‘LADA’, un acronimo che sta per ‘diabete autoimmune dell’adulto’, riporta un comunicato stampa della ... Leggi su meteoweb.eu

