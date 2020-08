Di Marzio: il Napoli pensa anche a Candreva (per il post-Callejon) (Di venerdì 28 agosto 2020) Il Napoli sta pensando a come colmare il vuoto lasciato da Callejon. Si scrive molto di Under che dovrebbe arrivare a Napoli se Milik dovesse andare alla Roma. E poi ci sarebbe anche Boga ma il Sassuolo chiede 40 milioni che per il Napoli sono tantissimi. Ecco, quindi, che spunta Candreva 33 anni, in uscita dall’Inter. Il @sscNapoli valuta anche #Candreva come esterno: è in uscita dall’@Inter, se n’è parlato oggi con il suo agente in visita @SkySport #calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 28, 2020 Di Marzio scrive che se n’è parlato oggi nell’incontro tra il Napoli e ... Leggi su ilnapolista

La lista degli esterni che il Napoli valuta per rinforzare la rosa di Gattuso si allunga. E un altro nome è quello di Antonio Candreva che è in uscita dall'Inter. Un'opzione in più dunque che è saltat ...

