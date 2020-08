Di Maio: “Negare l’esistenza del coronavirus è da irresponsabili” (VIDEO) (Di venerdì 28 agosto 2020) L’intervista di Luigi Di Maio a Fanpage: “Migranti? L’obiettivo è quello di fermare le partenze”. ROMA – Lunga intervista a Fanpage per Luigi Di Maio che si è soffermato su diversi argomenti. Il ministro degli Esteri ha criticato i cosiddetti negazionisti del Covid-19. “C’è bisogno di capire – le parole del pentastellato – che siamo in un’emergenza sanitaria. Negare l’esistenza del virus o la pericolosità è da irresponsabili. Ho visto anche in questi giorni e non mi fa piacere che chi ne negava l’esistenza ne è stato colpito. A loro vanno i miei migliori auguri“. Referendum e alleanza con il Pd Di Maio è ritornato anche sull’alleanza con il Pd a livello amministrativo: “Se si vuole fare ... Leggi su newsmondo

MDragonil : @Caterin34979927 @saraosalvatore @ManlioDS @LegaSalvini @matteosalvinimi Qui è negare l'evidenza. Se un politico ri… - MauroCobau : RT @UtherPe: Quando tu sei bianco quasi albino e tuo figlio è nero tipo Di Maio, negare il fatto che tu l'abbia adottato e nasconderlo a tu… - lorellafr : RT @UtherPe: Quando tu sei bianco quasi albino e tuo figlio è nero tipo Di Maio, negare il fatto che tu l'abbia adottato e nasconderlo a tu… - UtherPe : Quando tu sei bianco quasi albino e tuo figlio è nero tipo Di Maio, negare il fatto che tu l'abbia adottato e nasco… - otiv_tmd3 : @ReiKashino @Zaffakhan17 Dipende da cosa si sta facendo/dicendo però, perchè molte persone sono ipersensibili e non… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio “Negare video - in diretta la rubrica facciamo storie: trattiamo il dramma nel dramma dei lavoratori stagionali si tempi del coronavirus IlCorrierino.com