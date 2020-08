Di Maio ironizza sulla sua abbronzatura. Il NYT: "Chi scherza su blackface si dimette negli Usa" (Di venerdì 28 agosto 2020) Luigi Di Maio ironizza sulla sua abbronzatura agostana e il New York Times commenta: “negli Usa, chi scherza sul ‘blackface’ si dimette”. Poi la replica del portavoce del ministro: “Lui è contro ogni forma di discriminazione”.Tutto ha avuto inizio dopo l’incontro a Roma di Di Maio con il suo omologo cinese Wang Yi: il ministro degli Esteri ha sfoggiato un’abbronzatura da alcuni definita “esagerata” dopo i giorni di vacanza trascorsi in Sardegna. Sul web le fotografie di Di Maio sono diventate oggetto di meme, in cui il viso del ministro appare al posto di quello di Michael Jordan o tra i membri della famiglia della serie I Robinson.Di ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Di Maio ironizza sulla sua abbronzatura. Il NYT: 'Chi scherza su blackface si dimette negli Usa' - Corriere : Di Maio ironizza sulla sua abbronzatura. Il NyT: negli Usa chi scherza sul blackface si dimette - teobaratto90 : RT @HuffPostItalia: Di Maio ironizza sulla sua abbronzatura. Il NYT: 'Chi scherza su blackface si dimette negli Usa' - salfasanop : RT @HuffPostItalia: Di Maio ironizza sulla sua abbronzatura. Il NYT: 'Chi scherza su blackface si dimette negli Usa' - LV26KS : RT @HuffPostItalia: Di Maio ironizza sulla sua abbronzatura. Il NYT: 'Chi scherza su blackface si dimette negli Usa' -