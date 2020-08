Di Maio “Al lavoro per sfruttare al massimo il Recovery Fund” (Di venerdì 28 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Sono stati due giorni di lavoro molto intensi. A Berlino insieme ai colleghi europei ci siamo confrontati su diversi dossier importanti sia per l'Italia che per tutta l'Ue”. Lo scrive su facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. “La crisi economica derivante dalla pandemia – aggiunge – ci obbliga a intervenire in maniera compatta come Europa. E stiamo lavorando per sfruttare al massimo, e nel migliore dei modi, le risorse derivanti dal Recovery Fund. A Berlino ci siamo confrontati anche sulla situazione bielorussa. L'Italia ha fin da subito sostenuto l'adozione di una risposta unitaria dell'Unione Europea, tutti insieme abbiamo espresso la massima solidarietà al popolo bielorusso. Continuiamo a lavorare per il bene di una ... Leggi su iltempo

