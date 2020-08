"Destra e sinistra si meriterebbero uno come Zaia, non mi stupirei se...". Calenda, bomba clamorosa sul Pd (Di venerdì 28 agosto 2020) Carlo Calenda si converte alla Lega? Quasi. In realtà il leader di Azione non può fare a meno di elogiare Luca Zaia. "Il centroDestra si meriterebbe uno come lui. Di più: ne trarrebbe vantaggio il Paese. E pure il centrosinistra. Zaia è un buon amministratore. Durante i mesi terribili del lockdown si è mosso molto bene. Non mi stupirei se arrivasse al 70 per cento di consensi. Ma la smetterei di sventolare l'autonomia come una bandiera ideologica. E guai a far credere ai cittadini che sia la panacea di tutti i mali", esordisce intervistato dal Corriere del Veneto. Tanti infatti i rumors che vedono il governatore come unico competitor dell'attuale leader del Carroccio, Matteo ... Leggi su liberoquotidiano

NicolaPorro : A sinistra lo odiano e a destra non (tutti) lo amano. Eppure il ??????????????????????,come ci spiega @GioSallusti,è una perna… - matteosalvinimi : Zingaretti, governatore meno apprezzato d’Italia secondo il Sole24ore e famoso per l’acquisto di mascherine fantasm… - GiovanniToti : Tutte le Regioni, di destra e sinistra, avevano chiesto di votare a fine luglio, quando i contagi erano al minimo.… - tigrelt : RT @ChiodiDonatella: #RAGGI E #PD: ELETTORI DI #SINISTRA NAUSEATI. MA LA #DESTRA NON DORMA SUGLI ALLORI L'astensionismo stavolta sarà'roba… - raffaAvvRizzo72 : @LelloForlini @PlutinoM Mi preoccupa vedere una Sinistra che favorisce concentrazione di potere, riduzione di parla… -

Ultime Notizie dalla rete : Destra sinistra Mancini promuove la “sua” sinistra etica «Destra razzista pericolo per la democrazia, dall'altra parte politica dell'abbandono» Cronache Maceratesi Luca Zaia, il plauso di Calenda: "Destra e sinistra si meriterebbero uno come lui, non mi stupirei se arrivasse al 70 per cento di consensi"

Carlo Calenda si converte alla Lega? Quasi. In realtà il leader di Azione non può fare a meno di elogiare Luca Zaia. "Il centrodestra si meriterebbe uno come lui. Di più: ne trarrebbe vantaggio il Pae ...

Marsala, elezioni: Fdi presenta la lista. Gli aggiornamenti

Partita la campagna elettorale a Marsala, le liste si organizzano per una migliore competizione. Il sindaco uscente Alberto Di Girolamo sui social è molto attivo, elenca tutte le cose finora fatte e g ...

Carlo Calenda si converte alla Lega? Quasi. In realtà il leader di Azione non può fare a meno di elogiare Luca Zaia. "Il centrodestra si meriterebbe uno come lui. Di più: ne trarrebbe vantaggio il Pae ...Partita la campagna elettorale a Marsala, le liste si organizzano per una migliore competizione. Il sindaco uscente Alberto Di Girolamo sui social è molto attivo, elenca tutte le cose finora fatte e g ...