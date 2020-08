Deputata pugliese positiva a test corona virus Lo comunica la stessa Elvira Savino (Di venerdì 28 agosto 2020) Elvira Savino, Deputata (gruppo Forza Italia) di Castellana Grotte, è risultata positiva al test corona virus. Lo ha comunicato lei stessa con un messaggio via facebook. È stata alcuni giorni infa Sardegna. Esprime il rammarico di non poter essere accanto al figlio né di poter svolgere in questo periodo l’attività politica. L'articolo Deputata pugliese positiva a test corona virus <small class="subtitle">Lo comunica la stessa Elvira Savino</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

Torna in Puglia dopo una vacanza in Sardegna, la deputata pugliese di Forza Italia Elvira Savino positiva al Coronavirus

