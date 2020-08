Deposito incontrollato di rifiuti speciali: sanzione a carico del responsabile (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Angelo dei Lombardi (Av) – Permane alta in Irpinia l’attenzione dei Carabinieri del Gruppo Forestale nella pianificazione ed attuazione dei servizi finalizzati anche all’accertamento di violazioni connesse alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica e, in particolare, alla gestione illecita di rifiuti. A Sant’Angelo dei Lombardi i Carabinieri della locale Stazione Forestale hanno identificato il responsabile dell’abbandono di rifiuti speciali non pericolosi: lo stesso, in località boschiva, aveva scaricato del materiale inerte proveniente dalla demolizione di un immobile. I militari operanti, oltre alla segnalazione alla competente autorità, hanno elevato a carico del predetto la prevista ... Leggi su anteprima24

